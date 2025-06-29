Умерший на футбольном матче спортсмен целый год жаловался на распространённую патологию
SHOT: Скончавшийся игрок ФК «Парковый» часто жаловался на носовые кровотечения
Скончавшийся игрок ФК «Парковый» Артём Калмыков. Обложка © VK / Дмитрий Трошин
Умерший игрок ФК «Парковый» Артём Калмыков год назад начал страдать от частых носовых кровотечений, о чём рассказала SHOT его вдова. Врачи списывали проблему на сухость слизистой, а обследование в феврале 2025 года не выявило угроз здоровью.
В день трагедии Артём чувствовал себя бодро, отправился на матч против «Нары» из Наро-Фоминска, но внезапно скончался прямо на поле. У него остались жена и маленькая дочь.
Напомним, Калмыков умер в Подольске во время футбольного матча Лиги «B-3» Московской области. 26-летний игрок ФК «Парковый» внезапно потерял сознание на 60-й минуте игры против клуба «Нара» из Наро-Фоминска. Несмотря на усилия спортивного врача, реанимация не увенчалась успехом, и спортсмен скончался до приезда скорой.