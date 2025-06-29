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29 июня, 07:44

Умерший на футбольном матче спортсмен целый год жаловался на распространённую патологию

SHOT: Скончавшийся игрок ФК «Парковый» часто жаловался на носовые кровотечения

Скончавшийся игрок ФК «Парковый» Артём Калмыков. Обложка © VK / Дмитрий Трошин

Скончавшийся игрок ФК «Парковый» Артём Калмыков. Обложка © VK / Дмитрий Трошин

Умерший игрок ФК «Парковый» Артём Калмыков год назад начал страдать от частых носовых кровотечений, о чём рассказала SHOT его вдова. Врачи списывали проблему на сухость слизистой, а обследование в феврале 2025 года не выявило угроз здоровью.

В день трагедии Артём чувствовал себя бодро, отправился на матч против «Нары» из Наро-Фоминска, но внезапно скончался прямо на поле. У него остались жена и маленькая дочь.

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Напомним, Калмыков умер в Подольске во время футбольного матча Лиги «B-3» Московской области. 26-летний игрок ФК «Парковый» внезапно потерял сознание на 60-й минуте игры против клуба «Нара» из Наро-Фоминска. Несмотря на усилия спортивного врача, реанимация не увенчалась успехом, и спортсмен скончался до приезда скорой.

Оксана Попова
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