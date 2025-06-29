Умерший на футбольном матче спортсмен целый год жаловался на распространённую патологию

Умерший игрок ФК «Парковый» Артём Калмыков год назад начал страдать от частых носовых кровотечений, о чём рассказала SHOT его вдова. Врачи списывали проблему на сухость слизистой, а обследование в феврале 2025 года не выявило угроз здоровью.

В день трагедии Артём чувствовал себя бодро, отправился на матч против «Нары» из Наро-Фоминска, но внезапно скончался прямо на поле. У него остались жена и маленькая дочь.