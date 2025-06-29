Россиянам объяснили, как избавиться от аллергенов в воздухе

Пыльца размером 20–60 микрон легко проникает в помещения через вентиляцию и микротрещины в стенах, несмотря на герметичные окна. Около 10% аллергенов попадают внутрь именно таким образом, сообщила радио Sputnik руководитель товарного направления ГК «АЯК», эксклюзивного дистрибьютора MDV в России и СНГ Наталья Соколова.

Кондиционеры с фильтрами грубой очистки G3-G4 задерживают до 90% крупных частиц, но при закрытых окнах возрастает уровень углекислого газа, ухудшая микроклимат. Лучший вариант — системы с приточной вентиляцией, которые фильтруют уличный воздух и обеспечивают свежесть без аллергенов.

Если такой монтаж невозможен, стоит выбирать модели с ионизатором и УФ-лампой: ионизация оседает пыль, а ультрафиолет уничтожает бактерии и вирусы. Регулярное обслуживание — промывка фильтров каждые 7–10 дней и очистка HEPA-фильтров раз в 2–3 недели, сохраняет эффективность техники.

В комплексе с лечением и снижением контакта с аллергенами грамотное управление микроклиматом помогает облегчить симптомы сезонной аллергии.

«Фильтры грубой очистки необходимо промывать каждые 7-10 дней, а HEPA-элементы — очищать антистатической щеткой раз в две-три недели. Это предотвращает накопление аллергенов в системе и поддерживает стабильную эффективность ее работы», — заключила Соколова.