Россия обозначила ключевые условия урегулирования украинского конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Киргизии Жээнбеком Кулубаевым связал перспективы мирного урегулирования с сохранением русской культурной идентичности.

«Важно прекратить преступную деятельность киевского режима по законодательному истреблению всего русского, всех прав русских и русскоязычных жителей Украины, которые гарантированы, между прочим, конституцией этой страны, но которые были законодательно истреблены в том, что касается русского языка на всех этапах образования, средствах массовой информации, в сфере культуры и многих других областях», — заявил министр.

Лавров подчеркнул, что ключевым условием урегулирования, озвученным президентом РФ Владимиром Путиным, является устранение угроз национальной безопасности России. Они возникли из-за продвижения НАТО на Восток, попыток интеграции Украины в альянс и разработки антироссийской военной инфраструктуры на украинской территории. Данные действия создали неприемлемые условия, заставившие РФ принять ответные меры для защиты своих интересов.