Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июня, 08:44

«Важно прекратить»: Лавров обозначил условие для мира на Украине

Лавров: Для мира на Украине необходимо остановить уничтожение всего русского

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Россия обозначила ключевые условия урегулирования украинского конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Киргизии Жээнбеком Кулубаевым связал перспективы мирного урегулирования с сохранением русской культурной идентичности.

«Важно прекратить преступную деятельность киевского режима по законодательному истреблению всего русского, всех прав русских и русскоязычных жителей Украины, которые гарантированы, между прочим, конституцией этой страны, но которые были законодательно истреблены в том, что касается русского языка на всех этапах образования, средствах массовой информации, в сфере культуры и многих других областях», — заявил министр.

Лавров подчеркнул, что ключевым условием урегулирования, озвученным президентом РФ Владимиром Путиным, является устранение угроз национальной безопасности России. Они возникли из-за продвижения НАТО на Восток, попыток интеграции Украины в альянс и разработки антироссийской военной инфраструктуры на украинской территории. Данные действия создали неприемлемые условия, заставившие РФ принять ответные меры для защиты своих интересов.

«Хотелось бы отдыхать»: Лавров пошутил о работе в ходе визита в Киргизию
«Хотелось бы отдыхать»: Лавров пошутил о работе в ходе визита в Киргизию

Ранее Лавров заявил, что Запад потерпит неудачу в попытках нанести России стратегическое поражение через Украину. Министр охарактеризовал действия коллективного Запада как обречённые на провал, отметив, что использование Киева в качестве «геополитического инструмента» не принесёт желаемых результатов.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • Сергей Лавров
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar