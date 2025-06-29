В условиях продолжающегося диалога с Москвой, по словам бывшего руководителя украинского МИД Дмитрия Кулебы, Киев вынужден нести основное бремя всех трудностей. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

«Что произошло дальше, так это то, что все кнуты достались Украине, а все пряники — России. На протяжении столетий в истории дипломатии это никогда так не срабатывало», — заявил Кулеба.

Экс-глава МИД отметил, что американский президент Дональд Трамп обладает полным потенциалом для урегулирования конфликта на Украине. Однако, как утверждает Кулеба, для успешного продвижения в этом вопросе, Вашингтону необходимо пересмотреть баланс между мерами поощрения и принуждения, а также усилить временное давление на Москву.