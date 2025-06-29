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Регион
29 июня, 09:39

При атаке дронов ВСУ в Брянске пострадали два мирных жителя

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате удара беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску ранены двое мирных жителей. Кроме того, в результате атаки были повреждены несколько автомобилей. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

По информации главы региона, одна из пострадавших получила медицинскую помощь на месте и не нуждалась в госпитализации. Вторая женщина была доставлена в больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь. Состояние пострадавших на данный момент не уточняется. Богомаз отметил, что пострадавшим будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, которые занимаются оценкой ущерба и обеспечением безопасности в районе атаки.

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Ранее Life.ru показывал видео с попыткой прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Брянской области. В операции участвовало значительное число иностранных наёмников, в том числе из подразделения Rogue Unit, также известного как «Отряд мерзавцев».

Полина Никифорова
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