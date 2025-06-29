Силы ПВО уничтожили 8 украинских дронов над Брянской и Курской областями

Дежурные силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали семь беспилотников над территорией Брянской области и один — над Курской областью. Атака проводилась утром. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«С 8:50 мск до 11:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали в пресс-службе ведомства.