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29 июня, 10:17

Силы ПВО уничтожили 8 украинских дронов над Брянской и Курской областями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukas Beno

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukas Beno

Дежурные силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали семь беспилотников над территорией Брянской области и один — над Курской областью. Атака проводилась утром. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«С 8:50 мск до 11:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали в пресс-службе ведомства.

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Ранее Life.ru сообщал, что силы ПВО отразили ночную атаку беспилотников над тремя регионами России. Было уничтожено три беспилотника ВСУ самолётного типа: по одному над Курской и Ростовской областями, а также над Крымом.

Полина Никифорова
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