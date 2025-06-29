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Регион
29 июня, 10:46

Под Курском найдены фальшивые купюры от ВСУ с опасным QR-кодом

РИАН: ВСУ распространяют фальшивые купюры с QR-кодами в Курской области

Пятитысячная купюра. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FabrikaSimf

Пятитысячная купюра. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FabrikaSimf

В Курской области обнаружены украинские пропагандистские листовки, замаскированные под пятитысячные купюры. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из Суджанского района.

Фальшивые деньги содержат украинские пропагандистские лозунги и QR-код. В силовых структурах заявили агентству, что эти коды могут использоваться для кибератак. Таким образом украинские спецслужбы пытаются получить доступ к устройствам граждан.

Отмечается, что противник специально использует изображение денег для привлечения внимание людей.

«Переходить по QR-коду не стоит, с помощью него украинские спецслужбы могут получить доступ к данным на телефоне», — заявил собеседник агентства.

Эксперты предупреждают, что подобная схема часто применяется мошенниками для взлома смартфонов. Власти просят жителей немедленно сообщать о подобных находках.

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Ранее сообщалось, что мать погибшего бойца СВО стала жертвой украинских преступников и лишилась 12 миллионов рублей. В марте ей позвонил человек, представившийся сотрудником страховой компании, а затем — якобы работниками ФСБ, ЦБ и прокуратуры. Аферисты убедили женщину перевести все средства на «безопасный счёт».

Алиса Хуссаин
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