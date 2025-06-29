Под Курском найдены фальшивые купюры от ВСУ с опасным QR-кодом

В Курской области обнаружены украинские пропагандистские листовки, замаскированные под пятитысячные купюры. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из Суджанского района.

Фальшивые деньги содержат украинские пропагандистские лозунги и QR-код. В силовых структурах заявили агентству, что эти коды могут использоваться для кибератак. Таким образом украинские спецслужбы пытаются получить доступ к устройствам граждан.

Отмечается, что противник специально использует изображение денег для привлечения внимание людей.

«Переходить по QR-коду не стоит, с помощью него украинские спецслужбы могут получить доступ к данным на телефоне», — заявил собеседник агентства.

Эксперты предупреждают, что подобная схема часто применяется мошенниками для взлома смартфонов. Власти просят жителей немедленно сообщать о подобных находках.