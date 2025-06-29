Под Курском найдены фальшивые купюры от ВСУ с опасным QR-кодом
РИАН: ВСУ распространяют фальшивые купюры с QR-кодами в Курской области
Пятитысячная купюра. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FabrikaSimf
В Курской области обнаружены украинские пропагандистские листовки, замаскированные под пятитысячные купюры. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из Суджанского района.
Фальшивые деньги содержат украинские пропагандистские лозунги и QR-код. В силовых структурах заявили агентству, что эти коды могут использоваться для кибератак. Таким образом украинские спецслужбы пытаются получить доступ к устройствам граждан.
Отмечается, что противник специально использует изображение денег для привлечения внимание людей.
«Переходить по QR-коду не стоит, с помощью него украинские спецслужбы могут получить доступ к данным на телефоне», — заявил собеседник агентства.
Эксперты предупреждают, что подобная схема часто применяется мошенниками для взлома смартфонов. Власти просят жителей немедленно сообщать о подобных находках.
Ранее сообщалось, что мать погибшего бойца СВО стала жертвой украинских преступников и лишилась 12 миллионов рублей. В марте ей позвонил человек, представившийся сотрудником страховой компании, а затем — якобы работниками ФСБ, ЦБ и прокуратуры. Аферисты убедили женщину перевести все средства на «безопасный счёт».