Лето с новыми штрафами: Что ждёт российских водителей в июле

С 1 июля в России вступают в силу несколько нововведений для автомобилистов: многократное повышение штрафов, камеры против нарушителей без ОСАГО, жёсткий контроль за грузовиками и рост цен на автомобили. Об этом сообщила «Газета.ru».

С 12 по 15 июля ожидается вступление в силу закона об ужесточении наказания за отказ остановиться по требованию сотрудников ГИБДД — штраф увеличат с 500–800 рублей до 7–10 тысяч рублей. При повторном нарушении водителя лишат прав на срок до полугода. Кроме того, в середине июля вступят новые правила для владельцев грузового транспорта: за уклонение от весового контроля предусмотрен штраф до 600 тысяч рублей. За ошибки при оформлении спецразрешений на проезд — штрафы до 150 тысяч рублей.

Также с 1 июля в пилотном режиме камеры начнут выявлять автомобили без ОСАГО. Пока автовладельцы будут получать предупреждения, но с 1 января 2026 года начнут поступать настоящие штрафы. Ещё с июля увеличивается сумма компенсации по европротоколу — до 200 тысяч рублей, но только при наличии фото- и видеофиксации и при наличии спора о виновности. Без фиксации — максимум 100 тысяч. Кроме того, банки начнут чаще отказывать в автокредитах водителям с высоким долговым уровнем. А сами автомобили начнут постепенно дорожать — на 2% в июле, с перспективой дальнейшего роста по кварталам.