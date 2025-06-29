Лето с новыми штрафами: Что ждёт российских водителей в июле
С 1 июля в России вступают в силу несколько нововведений для автомобилистов
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С 1 июля в России вступают в силу несколько нововведений для автомобилистов: многократное повышение штрафов, камеры против нарушителей без ОСАГО, жёсткий контроль за грузовиками и рост цен на автомобили. Об этом сообщила «Газета.ru».
С 12 по 15 июля ожидается вступление в силу закона об ужесточении наказания за отказ остановиться по требованию сотрудников ГИБДД — штраф увеличат с 500–800 рублей до 7–10 тысяч рублей. При повторном нарушении водителя лишат прав на срок до полугода. Кроме того, в середине июля вступят новые правила для владельцев грузового транспорта: за уклонение от весового контроля предусмотрен штраф до 600 тысяч рублей. За ошибки при оформлении спецразрешений на проезд — штрафы до 150 тысяч рублей.
Также с 1 июля в пилотном режиме камеры начнут выявлять автомобили без ОСАГО. Пока автовладельцы будут получать предупреждения, но с 1 января 2026 года начнут поступать настоящие штрафы. Ещё с июля увеличивается сумма компенсации по европротоколу — до 200 тысяч рублей, но только при наличии фото- и видеофиксации и при наличии спора о виновности. Без фиксации — максимум 100 тысяч. Кроме того, банки начнут чаще отказывать в автокредитах водителям с высоким долговым уровнем. А сами автомобили начнут постепенно дорожать — на 2% в июле, с перспективой дальнейшего роста по кварталам.
Ранее эксперты напомнили, что получить или сохранить водительские права могут не все. Как пояснил специалист кафедры административного права МГЮА Тургунбой Зокиров, удостоверение могут аннулировать не только по решению суда или по истечении срока действия, но и по медицинским показаниям. В их числе — официально диагностированная депрессия, выявленная во время обязательного медосмотра.