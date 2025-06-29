В Кремле рассказали, продолжатся ли переговоры России и США
Ушаков заявил о продолжении контактов с США по устранению раздражителей
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Усилия по разрешению спорных вопросов и «устранению взаимных раздражителей» между Россией и США, несомненно, будут продолжены. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Юрий Ушаков об российско-американских отношениях. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Договорённость о том, чтобы плотно работать по этому треку — договорённость сохраняется, она была достигнута в ходе первых контактов по телефону между нашими двумя лидерами. Я думаю, что работа будет продолжена, несомненно», — заверил представитель Кремля.
Ушаков отметил, что в данный момент Россия ожидает ответа от Госдепартамента США, поскольку именно американское ведомство инициировало перенос на неопределённый срок ранее запланированной встречи двух лидеров.
Ранее российский посол Александр Дарчиев заявил об отсутствии прогресса в диалоге между РФ и США по вопросам стратегической стабильности. По его словам, взаимодействие в этой сфере невозможно рассматривать в отрыве от общей военно-политической ситуации.