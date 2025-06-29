Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июня, 10:54

В Кремле рассказали, продолжатся ли переговоры России и США

Ушаков заявил о продолжении контактов с США по устранению раздражителей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Усилия по разрешению спорных вопросов и «устранению взаимных раздражителей» между Россией и США, несомненно, будут продолжены. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Юрий Ушаков об российско-американских отношениях. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Договорённость о том, чтобы плотно работать по этому треку — договорённость сохраняется, она была достигнута в ходе первых контактов по телефону между нашими двумя лидерами. Я думаю, что работа будет продолжена, несомненно», — заверил представитель Кремля.

Ушаков отметил, что в данный момент Россия ожидает ответа от Госдепартамента США, поскольку именно американское ведомство инициировало перенос на неопределённый срок ранее запланированной встречи двух лидеров.

Ушаков заявил о скором возобновлении консультаций между РФ и США
Ушаков заявил о скором возобновлении консультаций между РФ и США

Ранее российский посол Александр Дарчиев заявил об отсутствии прогресса в диалоге между РФ и США по вопросам стратегической стабильности. По его словам, взаимодействие в этой сфере невозможно рассматривать в отрыве от общей военно-политической ситуации.

Мария Любицкая
  • Новости
  • США
  • Россия
  • Юрий Ушаков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar