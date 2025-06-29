В Кремле рассказали, продолжатся ли переговоры России и США

Усилия по разрешению спорных вопросов и «устранению взаимных раздражителей» между Россией и США, несомненно, будут продолжены. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Юрий Ушаков об российско-американских отношениях. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Договорённость о том, чтобы плотно работать по этому треку — договорённость сохраняется, она была достигнута в ходе первых контактов по телефону между нашими двумя лидерами. Я думаю, что работа будет продолжена, несомненно», — заверил представитель Кремля.

Ушаков отметил, что в данный момент Россия ожидает ответа от Госдепартамента США, поскольку именно американское ведомство инициировало перенос на неопределённый срок ранее запланированной встречи двух лидеров.