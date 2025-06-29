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29 июня, 11:03

В Кремле заявили о продолжении военных поставок США на Украину

Ушаков: США частично продолжают поставлять оружие Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M2M_PL

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M2M_PL

Соединённые Штаты частично продолжают поставку для Вооружённых сил Украины. Такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Ушаков: поставки вооружений США Украине частично продолжаются. Видео © Telegram/ ЗАРУБИН

«Какие-то продолжаются, какие-то — нет, насколько я знаю», — ответил он.

Однако он подчеркнул, что условия взаимоотношений между Россией и США значительно изменились, когда с поста главы Белого дома ушёл бывший американский лидер Джо Байден. Тогда «тональность диалога» была совершенно другой. Все разговоры сводились к тому, что стороны «по бумажке» зачитывали свою позицию. Это мешало проведению дискуссий и отходу от чётких закреплённых позиций.

При руководстве нынешнего президента США Дональда Трампа ситуация с переговорами позволяет совершать более гибкие манёвры, узнать, в какой сфере возможны сдвиги и уступки. По словам Ушакова, идёт нормальный разговор, который пока не привёл к изменению всей картины отношений между Россией и США, но сама работа несёт характер более дружеского общения. Это кардинально отличается от того, что было при правлении Байдена, подытожил политик.

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Ранее стало известно, что Соединённые Штаты приняли решение об отмене части санкций против России, введённых в ноябре 2024 года. Штрафы были введены против Газпромбанка и мешали осуществлению проекта сооружения АЭС «Пакш-2».

Юлия Сафиулина
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