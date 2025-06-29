В Кремле заявили о продолжении военных поставок США на Украину
Ушаков: США частично продолжают поставлять оружие Украине
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Соединённые Штаты частично продолжают поставку для Вооружённых сил Украины. Такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.
Ушаков: поставки вооружений США Украине частично продолжаются. Видео © Telegram/ ЗАРУБИН
«Какие-то продолжаются, какие-то — нет, насколько я знаю», — ответил он.
Однако он подчеркнул, что условия взаимоотношений между Россией и США значительно изменились, когда с поста главы Белого дома ушёл бывший американский лидер Джо Байден. Тогда «тональность диалога» была совершенно другой. Все разговоры сводились к тому, что стороны «по бумажке» зачитывали свою позицию. Это мешало проведению дискуссий и отходу от чётких закреплённых позиций.
При руководстве нынешнего президента США Дональда Трампа ситуация с переговорами позволяет совершать более гибкие манёвры, узнать, в какой сфере возможны сдвиги и уступки. По словам Ушакова, идёт нормальный разговор, который пока не привёл к изменению всей картины отношений между Россией и США, но сама работа несёт характер более дружеского общения. Это кардинально отличается от того, что было при правлении Байдена, подытожил политик.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты приняли решение об отмене части санкций против России, введённых в ноябре 2024 года. Штрафы были введены против Газпромбанка и мешали осуществлению проекта сооружения АЭС «Пакш-2».