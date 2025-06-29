Путин вместе с Си Цзиньпином может отметить 80-летие ООН во время визита в КНР
Ушаков: Путин может отметить с Си Цзиньпином 80-летие ООН
Си Цзиньпин и Путин. Обложка © Life.ru
Российский лидер Владимир Путин может отметить 80-летие ООН вместе с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил помощник главы государства Дмитрий Ушаков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.
Визит президента России в Китай будет включать торжественные мероприятия по случаю юбилея Организации Объединённых Наций. По сведениям Ушакова, празднование 80-летия ООН может стать одним из ключевых событий дипломатической программы.
«Мы с китайскими коллегами как раз рассматриваем возможность в ходе предстоящего визита в Китай этот юбилей по-особому торжественно отметить», — заявил представитель Кремля.
Российская делегация планирует подчеркнуть важность укрепления многосторонней дипломатии в современных условиях. МИД России неоднократно выступал за сохранение центральной координирующей роли ООН в международных делах.
Напомним, что Путин посетит Китай участия в саммите ШОС. Ранее президент России прилетал в Китай 16-17 мая 2024 года. Тогда российский лидер впервые посетил другую страну после своей инаугурации на пятый срок.