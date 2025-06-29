Путин вместе с Си Цзиньпином может отметить 80-летие ООН во время визита в КНР

Российский лидер Владимир Путин может отметить 80-летие ООН вместе с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил помощник главы государства Дмитрий Ушаков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Визит президента России в Китай будет включать торжественные мероприятия по случаю юбилея Организации Объединённых Наций. По сведениям Ушакова, празднование 80-летия ООН может стать одним из ключевых событий дипломатической программы.

«Мы с китайскими коллегами как раз рассматриваем возможность в ходе предстоящего визита в Китай этот юбилей по-особому торжественно отметить», — заявил представитель Кремля.

Российская делегация планирует подчеркнуть важность укрепления многосторонней дипломатии в современных условиях. МИД России неоднократно выступал за сохранение центральной координирующей роли ООН в международных делах.