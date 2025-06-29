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29 июня, 10:43

В Раде рассказали, чего Украине стоил отказ Зеленского заключить мир

Депутат Рады Дубинский обвинил Зеленского в утрате литиевого месторождения в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Украина лишилась крупнейшего в Европе литиевого месторождения из-за отказа от мирных переговоров с Россией. В этом депутат Верховной рады Александр Дубинский обвинил Владимира Зеленского.

«Если бы агент #буратиноЗеленский заключил перемирие, оно бы осталось под контролем Украины», — написал он в соцсетях.

По словам нардепа, месторождение, которое перешло под контроль России, могло бы остаться за Киевом, если бы Зеленский согласился на перемирие. Речь идёт о ресурсах, расположенных на территории Донецкой Народной Республики. Дубинский подчеркнул, что речь идёт о значительной стратегической и экономической потере. Литий широко используется в производстве аккумуляторов, особенно для электромобилей и техники двойного назначения.

Зеленского резко осудили на Западе из-за потери литиевого месторождения в ДНР
Зеленского резко осудили на Западе из-за потери литиевого месторождения в ДНР

Ранее сообщалось, что Россия установила контроль над вторым из четырёх известных литиевых месторождений Украины — в посёлке Шевченко. Это самый перспективный участок, открытый в 1982 году. Он занимает около 40 гектаров и уже несколько дней фактически контролируется российскими силами.

Милена Скрипальщикова
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