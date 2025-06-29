Украина лишилась крупнейшего в Европе литиевого месторождения из-за отказа от мирных переговоров с Россией. В этом депутат Верховной рады Александр Дубинский обвинил Владимира Зеленского.

«Если бы агент #буратиноЗеленский заключил перемирие, оно бы осталось под контролем Украины», — написал он в соцсетях.

По словам нардепа, месторождение, которое перешло под контроль России, могло бы остаться за Киевом, если бы Зеленский согласился на перемирие. Речь идёт о ресурсах, расположенных на территории Донецкой Народной Республики. Дубинский подчеркнул, что речь идёт о значительной стратегической и экономической потере. Литий широко используется в производстве аккумуляторов, особенно для электромобилей и техники двойного назначения.