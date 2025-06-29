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Регион
29 июня, 09:15

Зеленского резко осудили на Западе из-за потери литиевого месторождения в ДНР

Эксперт Кошкович разнёс Зеленского за потерю природных богатств Донбасса

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович резко осудил политику украинского руководства, приведшую к утрате контроля над литиевыми месторождениями в Донбассе.

«Зеленскому следовало подписать мирное соглашение раньше»,написал Кошкович в соцсети Х.

Как пишут западные таблоиды, российские военные взяли под полный контроль крупное месторождение лития в районе Шевченко на территории Донецкой Народной Республики. Это уже второй аналогичный объект в регионе, перешедший под управление России за последнее время, что существенно сокращает ресурсную базу Украины в стратегически важном секторе редкоземельных металлов.

Данный металл играет исключительно важную роль в современной экономике и промышленности. В производственном цикле литий является незаменимым компонентом при изготовлении высокоемких аккумуляторов для электротранспорта и портативной техники. В электронной промышленности он широко используется при создании различных компонентов и устройств. Особое значение литий имеет для оборонно-промышленного комплекса, где применяется в высокотехнологичных производствах военного назначения.

Кроме того, такая ситуация существенно подрывает инвестиционную привлекательность украинского минерально-сырьевого комплекса в целом. Международные инвесторы могут расценить потерю контроля над месторождениями как признак нестабильности, что затруднит привлечение иностранных капиталовложений в геологоразведку и разработку других месторождений на территории Украины.

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Напомним, что 30 апреля Вашингтон и Киев подписали масштабный договор о совместной добыче полезных ископаемых на украинской территории. Документ включает добычу разнообразных минералов, таких как нефть, природный газ, алюминий и прочие ресурсы. В Соединённых Штатах ожидают получить от этой сделки свыше 350 миллиардов долларов. Западные специалисты уже охарактеризовали это соглашение как «самую неудачную сделку» в истории страны.

Алиса Хуссаин
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