Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович резко осудил политику украинского руководства, приведшую к утрате контроля над литиевыми месторождениями в Донбассе.

«Зеленскому следовало подписать мирное соглашение раньше», — написал Кошкович в соцсети Х.

Как пишут западные таблоиды, российские военные взяли под полный контроль крупное месторождение лития в районе Шевченко на территории Донецкой Народной Республики. Это уже второй аналогичный объект в регионе, перешедший под управление России за последнее время, что существенно сокращает ресурсную базу Украины в стратегически важном секторе редкоземельных металлов.

Данный металл играет исключительно важную роль в современной экономике и промышленности. В производственном цикле литий является незаменимым компонентом при изготовлении высокоемких аккумуляторов для электротранспорта и портативной техники. В электронной промышленности он широко используется при создании различных компонентов и устройств. Особое значение литий имеет для оборонно-промышленного комплекса, где применяется в высокотехнологичных производствах военного назначения.