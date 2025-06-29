Стало известно о дерзкой выходке охранника президента Польши во время визита в Киев
Охранник президента Польши появился в Киеве с шевроном Армии Крайовой
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В своем посте в X президент Польши Анджей Дуда поделился снимком из Киева, на котором отчётливо виден охранник, носящий на груди шеврон Армии Крайовой. Эта организация печально известна своими этническими чистками среди украинского населения. На дерзскую выходку, в частности, обратил внимание журналист Вахтанг Кипиани.
«Если охрана их президента может спокойно во время визита на Украину нацепить шеврон Армии Крайовой, которая осуществляла кровавые акции против украинцев во время и после Второй мировой войны, то красно-чёрные флажки на костюмах во время визита в Польшу — это тоже должна быть норма», — прокомментировал ситуацию Кипиани в соцсетях.
Армия Крайова (АК) представляла собой подпольную военную силу, действовавшую в период Второй мировой войны на территории Польши, Белоруссии, Венгрии и Западной Украины в 1942-1945 годах. Эта организация была подчинена польскому правительству в изгнании, базировавшемуся в Великобритании, и его верховному главнокомандующему. Деятельность АК была связана с участием в украинско-польских этнических конфликтах, включая такие трагические события, как Волынская резня, резня в Сахрыни и Павлокомская резня.