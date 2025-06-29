В своем посте в X президент Польши Анджей Дуда поделился снимком из Киева, на котором отчётливо виден охранник, носящий на груди шеврон Армии Крайовой. Эта организация печально известна своими этническими чистками среди украинского населения. На дерзскую выходку, в частности, обратил внимание журналист Вахтанг Кипиани.

«Если охрана их президента может спокойно во время визита на Украину нацепить шеврон Армии Крайовой, которая осуществляла кровавые акции против украинцев во время и после Второй мировой войны, то красно-чёрные флажки на костюмах во время визита в Польшу — это тоже должна быть норма», — прокомментировал ситуацию Кипиани в соцсетях.