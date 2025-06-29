Пьяные шутники в Петербурге чуть не разрушили Исаакиевский собор

В Санкт-Петербурге произошёл инцидент, который привлек внимание не только местных жителей, но и правоохранительных органов. Два молодых человека, 18 и 20 лет, были задержаны на Исаакиевской площади после того, как они «по приколу» выстрелили из аэрозольного пистолета в сторону купола Исаакиевского собора. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Согласно информации от полиции, инцидент произошел в ночь на 29 июня. Пранкеры, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Первоначально сообщалось о попадании снаряда в купол собора, однако позже полиция уточнила, что факта повреждения не зафиксировано. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали молодых людей для дальнейшего разбирательства.