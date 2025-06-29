Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июня, 11:31

Пьяные шутники в Петербурге чуть не разрушили Исаакиевский собор

«Mash на Мойке»: В Исаакиевский собор выстрелили из аэрозольного пистолета

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TTstudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TTstudio

В Санкт-Петербурге произошёл инцидент, который привлек внимание не только местных жителей, но и правоохранительных органов. Два молодых человека, 18 и 20 лет, были задержаны на Исаакиевской площади после того, как они «по приколу» выстрелили из аэрозольного пистолета в сторону купола Исаакиевского собора. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Согласно информации от полиции, инцидент произошел в ночь на 29 июня. Пранкеры, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Первоначально сообщалось о попадании снаряда в купол собора, однако позже полиция уточнила, что факта повреждения не зафиксировано. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали молодых людей для дальнейшего разбирательства.

В украинских Черновцах группа мужчин в балаклавах захватила собор УПЦ
В украинских Черновцах группа мужчин в балаклавах захватила собор УПЦ

Ранее в Петербурге задержали посетителя Эрмитажа, у которого в сумке обнаружили 21 гильзу и один патрон калибра 7,62 мм, предположительно, боевой. Росгвардейцы задержали мужчину и передали его сотрудникам полиции. Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу для установления их статуса.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar