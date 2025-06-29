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Регион
29 июня, 11:53

Стало известно о планах Путина на следующую неделю

Путин выступит на саммите БРИКС в режиме онлайн на следующей неделе

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Глава государства Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи и проведёт серию важных совещаний. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин со ссылкой на график президента.

Российский лидер в режиме видеоконференции подключится к пленарному заседанию XVII саммита БРИКС, который пройдёт 6-7 июля в Рио-де-Жанейро. Помимо этого, в рабочем графике главы государства значатся ключевые внутренние мероприятия.

Президент проведёт оперативное совещание о социально-экономическом развитии Донбасса и Новороссии. Также запланированы встречи с членами правительства и Совета безопасности.

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Ранее Кремль объяснил дистанционный формат участия Путина в саммите БРИКС. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, решение о подключении российского лидера к саммиту по видеосвязи связано с «определёнными сложностями», обусловленными позицией Международного уголовного суда, однако это не повлияет на содержательную сторону выступления Путина и активность России на площадке БРИКС.

Алиса Хуссаин
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