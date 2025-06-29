В СНТ Калининграда обнаружены мёртвыми двое подростков

В Калининграде в одном из садоводческих некоммерческих товариществ Московского района обнаружены тела двух парней. Об этом сообщает телеграм-канал Amber Mash.

Одному из погибших было 17 лет, другому — недавно исполнилось 18. Именно мать старшего парня обратилась в полицию с сообщением о трагедии. При осмотре места происшествия следов насильственной смерти не выявлено.

По предварительной версии, причиной смерти стала передозировка — в доме были найдены шприцы. Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.