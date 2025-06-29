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29 июня, 11:48

В СНТ Калининграда обнаружены мёртвыми двое подростков

Amber Mash: В Калининграде обнаружены тела двух парней 17 и 18 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rainer Fuhrmann

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rainer Fuhrmann

В Калининграде в одном из садоводческих некоммерческих товариществ Московского района обнаружены тела двух парней. Об этом сообщает телеграм-канал Amber Mash.

Одному из погибших было 17 лет, другому — недавно исполнилось 18. Именно мать старшего парня обратилась в полицию с сообщением о трагедии. При осмотре места происшествия следов насильственной смерти не выявлено.

По предварительной версии, причиной смерти стала передозировка — в доме были найдены шприцы. Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

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Пожар в частном доме в Коми унёс жизни трёх человек

Ранее Life.ru писал, что в городе Ивдель в Свердловской области взрыв в жилом доме унёс жизни двух человек. В результате происшествия пострадали семь человек, один из пострадавших сотрудник МЧС.

Мария Любицкая
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