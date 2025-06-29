Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июня, 12:14

Смертью сибиряка, не дождавшегося скорой помощи, заинтересовалась прокуратура

Прокуратура проводит проверку из-за смерти омича, не дождавшегося скорой помощи

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Прокуратура и следователи начали проверки после сообщений о смерти жителя Омской области, которому не смогли вовремя оказать медицинскую помощь. Местные СМИ связывают трагедию с плохим состоянием дорог в регионе.

«Прокуратура Усть-Ишимского района Омской области проводит проверку по информации, размещённой в СМИ, о смерти жителя данного района, скончавшегося якобы из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Инцидент произошёл во время передвижения катера из села Большая Тебендя в село Усть-Ишим. На борту находился 56-летний мужчина, ранее не обращавшийся за медпомощью, но злоупотреблявший алкоголем. По пути ему стало плохо, и пассажиры вызвали скорую. Однако, несмотря на прибытие машины, спасти мужчину не удалось — он умер уже в больнице.

В лагере «Орлёнок» в Омской области зарегистрировано массовое отравление детей
В лагере «Орлёнок» в Омской области зарегистрировано массовое отравление детей

Ранее следователи возбудили уголовное дело после гибели годовалой девочки: её мать обнаружила тело ребёнка в 30-литровом ведре с водой. По данным СК, в тот день пьяные родители уснули, оставив троих маленьких детей без присмотра. Спустя несколько часов женщина проснулась и увидела дочь мёртвой. Эксперты установили, что ребёнок захлебнулся — причиной смерти стала асфиксия.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Омская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar