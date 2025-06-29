Смертью сибиряка, не дождавшегося скорой помощи, заинтересовалась прокуратура

Прокуратура и следователи начали проверки после сообщений о смерти жителя Омской области, которому не смогли вовремя оказать медицинскую помощь. Местные СМИ связывают трагедию с плохим состоянием дорог в регионе.

«Прокуратура Усть-Ишимского района Омской области проводит проверку по информации, размещённой в СМИ, о смерти жителя данного района, скончавшегося якобы из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Инцидент произошёл во время передвижения катера из села Большая Тебендя в село Усть-Ишим. На борту находился 56-летний мужчина, ранее не обращавшийся за медпомощью, но злоупотреблявший алкоголем. По пути ему стало плохо, и пассажиры вызвали скорую. Однако, несмотря на прибытие машины, спасти мужчину не удалось — он умер уже в больнице.