Смертью сибиряка, не дождавшегося скорой помощи, заинтересовалась прокуратура
Прокуратура проводит проверку из-за смерти омича, не дождавшегося скорой помощи
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Прокуратура и следователи начали проверки после сообщений о смерти жителя Омской области, которому не смогли вовремя оказать медицинскую помощь. Местные СМИ связывают трагедию с плохим состоянием дорог в регионе.
«Прокуратура Усть-Ишимского района Омской области проводит проверку по информации, размещённой в СМИ, о смерти жителя данного района, скончавшегося якобы из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Инцидент произошёл во время передвижения катера из села Большая Тебендя в село Усть-Ишим. На борту находился 56-летний мужчина, ранее не обращавшийся за медпомощью, но злоупотреблявший алкоголем. По пути ему стало плохо, и пассажиры вызвали скорую. Однако, несмотря на прибытие машины, спасти мужчину не удалось — он умер уже в больнице.
Ранее следователи возбудили уголовное дело после гибели годовалой девочки: её мать обнаружила тело ребёнка в 30-литровом ведре с водой. По данным СК, в тот день пьяные родители уснули, оставив троих маленьких детей без присмотра. Спустя несколько часов женщина проснулась и увидела дочь мёртвой. Эксперты установили, что ребёнок захлебнулся — причиной смерти стала асфиксия.