В России станет на один профессиональный праздник больше

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым 31 мая утверждён как официальный День российской адвокатуры. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее эта дата отмечалась в профессиональном сообществе неформально. Именно 31 мая 2002 года был принят ключевой федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», ставший основой для построения современной модели адвокатуры в стране. С тех пор в конце мая по всей стране проходят акции бесплатной юридической помощи населению, организуемые адвокатскими палатами. Теперь же праздник получил государственный статус.

«Установление профессионального праздника на официальном уровне позволит подчеркнуть важность адвокатуры как публично-правового института правовой системы России и её высокое публично-правовое значение для российской государственности», — говорится в сообщении правительства РФ.

Инициатива по введению праздника исходила от Минюста и получила одобрение президента РФ Владимира Путина. В Федеральной палате адвокатов решение встретили с энтузиазмом. Глава палаты Светлана Володина назвала это важным шагом в признании роли адвокатов, поблагодарив президента и Министерство юстиции за поддержку инициативы.