Ле Пен обрушилась с критикой на Макрона из-за его дерзкого заявления о Путине
Ле Пен раскритиковала Макрона за заявление о Путине как посреднике в конфликте
Марин Ле Пен. Обложка © ТАСС / Анна Исакова
Глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен подвергла критике президента Франции Эмманюэля Макрона в интервью Valeurs actuelles за его заявление о том, что Россия не может выступать посредником в конфликте между Ираном и Израилем. По словам французского политика, Москва остаётся важным внешнеполитическим игроком на Ближнем Востоке. Ле Пен напомнила, что в Израиле проживает около миллиона граждан с российскими корнями, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху сохраняет добрые отношения с Кремлём.
«Как можно заявлять, как это сделал Макрон, что российский президент не может быть посредником в потенциальном урегулировании ситуации? В Израиле проживает миллион россиян, Нетаньяху поддерживает хорошие отношения с Россией, а сама Россия остаётся одной из последних великих держав, поддерживающих устойчивые отношения с Ираном», — сказала она.
Ле Пен также отметила, что Россия — одна из последних крупных держав, у которой есть устойчивые дипломатические каналы и с Тель-Авивом, и с Тегераном. По её мнению, игнорировать такую позицию в попытках урегулировать ситуацию — политическая близорукость.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова при необходимости выступить посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. По его словам, Москва сохраняет открытость к диалогу и может оказать посреднические услуги, если в этом будет потребность со стороны сторон.