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29 июня, 13:48

В Пентагоне ужесточили требования к внешнему виду военных — солдатам с прыщами грозит увольнение

Military.com: Солдатам США с прыщами после бритья грозит увольнение

Солдат США могут уволить за раздражение после бриться. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Солдат США могут уволить за раздражение после бриться. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Армия США ужесточает правила бритья: хроническое раздражение кожи может привести к увольнению. Об этом сообщает издание Military.com со ссылкой на новые директивы Пентагона.

Согласно новым правилам, военнослужащим с диагностированным псевдофолликулитом бороды (раздражением кожи после бритья) будет предписано пройти лазерное лечение, при этом армия готова покрыть расходы на процедуры. Однако, если в течение 12 месяцев лечение не даст результатов, солдата могут уволить.

«Конечно, это связано с расовой принадлежностью. Нет никаких тактических причин. С бородой можно выглядеть профессионально», — сказал изданию анонимный старший унтер-офицер.

По данным Американского остеопатического колледжа дерматологии, до 60% чернокожих мужчин страдают от ПФБ, а лазерное лечение может вызвать рубцы и изменение пигментации кожи. Новая политика, которая вступит в силу в ближайшие месяцы, требует от медицинского персонала составлять официальные планы лечения для таких военнослужащих. Все подразделения должны провести инструктажи по новым стандартам ухода за собой в течение 90 дней после введения правил.

Решение ужесточить требования к бритью последовало после указания министра армии Кристина Вормута о восстановлении профессиональных стандартов внешнего вида. Критики называют новые правила дискриминационными, отмечая их непропорциональное влияние на темнокожих солдат.

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Ранее сообщалось, что в 2026 году американские военные планируют направить 3,4 миллиарда долларов на создание истребителя F-47. Программа разработки нового самолёта станет частью долгосрочного плана модернизации ВВС США. В Пентагоне уточнили, что выделенные средства пойдут на научно-исследовательские работы и создание прототипов.

Алиса Хуссаин
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