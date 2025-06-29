Собака по кличке Сахарок «воскресла» и вернулась к хозяевам спустя четыре года

В 2021 году у семьи Сагарра пропала собака породы мальтипу по кличке Сахарок. В надежде вернуть питомца, они объявили награду в размере тысячи долларов, однако поиски не увенчались успехом. Вскоре после этого им сообщили, что пса сбила машина.

Надежда вернулась, когда из приюта позвонили и сообщили, что их собака жива. Анонимный человек оставил Сахарка в приюте. Где же собака находилась всё это время, остаётся только гадать. Не исключено, что это было похищение. Несмотря на то, что у вернувшегося пса обнаружили болезни сердца и почек, а также сильное истощение, хозяева были безмерно счастливы возвращению хвостатого друга. Они заверили, что готовы обеспечить всю необходимую заботу.