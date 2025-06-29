Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июня, 14:41

Российская артиллерия наносит удары по окраинам Сум

«УП»: ВС РФ достают ствольной артиллерией до окраин Сум

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Вооружённые силы России значительно приблизились к Сумам и начали наносить удары ствольной артиллерией по окраинам города. 22–23 июня российская армия осуществила артиллерийский обстрел села Песчаное, расположенного менее чем в километре от границы с Сумами. Об этом сообщает источник «Украинской правды» в правоохранительных органах.

Предварительно, для атаки использовались 152-миллиметровые активно-реактивные снаряды, выпущенные из орудий «Гиацинт-Б» или самоходных установок «Гиацинт-С». Дальность полёта этих боеприпасов превышает 30 километров, что позволяет российским войскам вести огонь с безопасного расстояния от линии фронта.

Актёр Вадим Алфёров из «Улиц разбитых фонарей» погиб в зоне СВО
Актёр Вадим Алфёров из «Улиц разбитых фонарей» погиб в зоне СВО

Ранее Life.ru сообщал, что жители Сум начали спешно продавать свою недвижимость из-за напряжённой ситуации в регионе. В частности, на ситуацию влияют участившиеся конфликты между местными жителями и военнослужащими.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar