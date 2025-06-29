Российская артиллерия наносит удары по окраинам Сум

Вооружённые силы России значительно приблизились к Сумам и начали наносить удары ствольной артиллерией по окраинам города. 22–23 июня российская армия осуществила артиллерийский обстрел села Песчаное, расположенного менее чем в километре от границы с Сумами. Об этом сообщает источник «Украинской правды» в правоохранительных органах.

Предварительно, для атаки использовались 152-миллиметровые активно-реактивные снаряды, выпущенные из орудий «Гиацинт-Б» или самоходных установок «Гиацинт-С». Дальность полёта этих боеприпасов превышает 30 километров, что позволяет российским войскам вести огонь с безопасного расстояния от линии фронта.