Российская артиллерия наносит удары по окраинам Сум
«УП»: ВС РФ достают ствольной артиллерией до окраин Сум
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Вооружённые силы России значительно приблизились к Сумам и начали наносить удары ствольной артиллерией по окраинам города. 22–23 июня российская армия осуществила артиллерийский обстрел села Песчаное, расположенного менее чем в километре от границы с Сумами. Об этом сообщает источник «Украинской правды» в правоохранительных органах.
Предварительно, для атаки использовались 152-миллиметровые активно-реактивные снаряды, выпущенные из орудий «Гиацинт-Б» или самоходных установок «Гиацинт-С». Дальность полёта этих боеприпасов превышает 30 километров, что позволяет российским войскам вести огонь с безопасного расстояния от линии фронта.
Ранее Life.ru сообщал, что жители Сум начали спешно продавать свою недвижимость из-за напряжённой ситуации в регионе. В частности, на ситуацию влияют участившиеся конфликты между местными жителями и военнослужащими.