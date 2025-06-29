Россиянам рассказали об увеличении выплат на детей с 1 июля
Депутат Бессараб: С 1 июля увеличатся выплаты на детей
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С 1 июля изменятся некоторые социальные выплаты. В частности, при перерасчётах увеличатся пособия на детей. Но при этом, как заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, перемен глобального характера не предвидится.
«С июля месяца повысятся пособия на детей только для тех, у кого срок выплаты единого пособия на ребёнка закончился в июне. Для них, если сохраняется нуждаемость, будут произведены перерасчёты на основании того повышения, которое произошло с 1 января 2025 года», — объяснила Бессараб в беседе с Lenta.ru.
По её словам, возрастёт сумма выплат прожиточного минимума на ребёнка. Также может измениться само пособие. При пересчёте будет определена сумма выплат — 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. Всё зависит от степени нуждаемости семьи.
Перемены коснутся и пенсионеров, подытожила Бессараб. Фиксированная выплата к страховой пенсии будет удвоена для тех граждан, кому исполнилось 80 лет.
Ранее стало известно, что в России для семей с тремя и более детьми планируется увеличить размер федеральной выплаты на погашение ипотеки. С нынешних 450 тысяч рублей до 900 тысяч. Новая инициатива позволит значительно повысить финансовую поддержку многодетных семей в вопросах жилищного обеспечения.