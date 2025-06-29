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29 июня, 15:37

Жителей на западе Украины призвали не выходить на улицы после мощного взрыва

В украинском Дрогобыче жителей призвали не покидать дома после взрыва

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Власти города Дрогобыча Львовской области Украины призвали жителей не выходить из дома и закрыть окна в связи с чрезвычайной ситуацией. Данное предупреждение связано с недавним взрывом и мощным пожаром на объекте промышленной инфраструктуры. Оно опубликовано на сайте горсовета.

«Дрогобычский горсовет совместно с правоохранительными органами и ГСЧС рекомендуют гражданам оставаться в помещениях и закрыть окна», — указано в сообщении.

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Напомним, что в городе Дрогобыч Львовской области Украины произошли взрывы и пожар, в результате которых пострадал объект промышленного назначения. На месте работают пожарные расчёты, частично в Дрогобыче повреждена подача электричества.

Полина Никифорова
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