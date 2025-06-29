Жителей на западе Украины призвали не выходить на улицы после мощного взрыва

Власти города Дрогобыча Львовской области Украины призвали жителей не выходить из дома и закрыть окна в связи с чрезвычайной ситуацией. Данное предупреждение связано с недавним взрывом и мощным пожаром на объекте промышленной инфраструктуры. Оно опубликовано на сайте горсовета.

«Дрогобычский горсовет совместно с правоохранительными органами и ГСЧС рекомендуют гражданам оставаться в помещениях и закрыть окна», — указано в сообщении.