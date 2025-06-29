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Регион
29 июня, 15:51

Три дрона ВСУ сбили над российскими регионами за два часа

МО РФ: Три дрона ВСУ уничтожены над Брянской и Белгородской областями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Российские системы ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над Брянской и Белгородской областями. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«С 16:00 до 18:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобороны, два дрона были сбиты над территорией Брянской области, и один — над Белгородской областью.

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Ранее сообщалось, что российские бойцы начали применять нестандартное решение для противодействия украинским беспилотникам. Так, военные создали уникальный «ловитель коптеров», используя дрон-перехватчик, верёвку с металлической гайкой, шайбой и магнитом.

Наталья Демьянова
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