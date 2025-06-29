Три дрона ВСУ сбили над российскими регионами за два часа

Российские системы ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над Брянской и Белгородской областями. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«С 16:00 до 18:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобороны, два дрона были сбиты над территорией Брянской области, и один — над Белгородской областью.