«Спасает даже под обстрелом»: В госпиталях СВО начали массово применять сухую плазму
РИАН: В госпиталях СВО массово внедрили сухую плазму для помощи раненым
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В военных госпиталях группировки «Днепр» для оперативной помощи раненым активно внедряется использование сухой плазмы. Это позволяет компенсировать трудности с эвакуацией, вызванные атаками FPV-дронов. в. Об этом РИА «Новости» заявил капитан медицинской службы с позывным Ардуан. По его словам, сухая плазма — российская разработка — стала незаменимой в зоне СВО.
«Благодаря применению вот этой сухой, или лиофилизированной, как её называют, плазмы, военным медикам на самых передовых этапах удаётся нивелировать то воздействие отрицательное от этих FPV-дронов, от невозможности быстро эвакуировать раненого на следующий этап эвакуации. То есть максимальная помощь оказывается именно там… непосредственно на линии боевого соприкосновения», — рассказал Ардуан.
Раствор готовят за 3–4 минуты, а использовать его может даже санинструктор без специальной подготовки. Плазма четвёртой группы универсальна — её можно переливать без определения группы крови. Для применения нужны только физраствор, инфузионная система и соблюдение условий хранения.
Одним из недавних примеров стал случай с российским штурмовиком, получившим несколько тяжёлых пулевых ранений в зоне СВО. Эвакуационная группа не смогла подойти к нему из-за плотного вражеского огня. Тогда раненый самостоятельно пополз к своим, пока с воздуха ему оказывали поддержку.