В военных госпиталях группировки «Днепр» для оперативной помощи раненым активно внедряется использование сухой плазмы. Это позволяет компенсировать трудности с эвакуацией, вызванные атаками FPV-дронов. в. Об этом РИА «Новости» заявил капитан медицинской службы с позывным Ардуан. По его словам, сухая плазма — российская разработка — стала незаменимой в зоне СВО.

«Благодаря применению вот этой сухой, или лиофилизированной, как её называют, плазмы, военным медикам на самых передовых этапах удаётся нивелировать то воздействие отрицательное от этих FPV-дронов, от невозможности быстро эвакуировать раненого на следующий этап эвакуации. То есть максимальная помощь оказывается именно там… непосредственно на линии боевого соприкосновения», — рассказал Ардуан.

Раствор готовят за 3–4 минуты, а использовать его может даже санинструктор без специальной подготовки. Плазма четвёртой группы универсальна — её можно переливать без определения группы крови. Для применения нужны только физраствор, инфузионная система и соблюдение условий хранения.