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29 июня, 16:31

Трамп объяснил, почему Канада должна войти в состав США

Трамп: Канада должна стать 51-м штатом, поскольку полностью зависит от США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Глава Белого дома Дональд Трамп до сих пор не отказался от идеи сделать Канаду 51-м штатом США. В интервью Fox News он признался, что считает это необходимым, ведь Оттава находится в полной зависимости от Вашингтона.

«Я люблю Канаду. Честно говоря, Канада должна быть 51-м штатом. Должна, потому что Канада полностью зависит от Соединённых Штатов. Мы не зависим от Канады», — сказал Трамп.

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Ранее стало известно, что Соединённые Штаты намерены заключить соглашение с Канадой, чтобы она присоединилась к проектируемой системе противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». Если это решение будет принято, то «Страна кленового листа» должна оплатить присоединение к системе. Трамп отмечал, что государству это обойдётся 61 миллиардов долларов, но в случае становления ещё одним штатом США — бесплатно.

Юлия Сафиулина
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