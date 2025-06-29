Трамп объяснил, почему Канада должна войти в состав США
Трамп: Канада должна стать 51-м штатом, поскольку полностью зависит от США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Глава Белого дома Дональд Трамп до сих пор не отказался от идеи сделать Канаду 51-м штатом США. В интервью Fox News он признался, что считает это необходимым, ведь Оттава находится в полной зависимости от Вашингтона.
«Я люблю Канаду. Честно говоря, Канада должна быть 51-м штатом. Должна, потому что Канада полностью зависит от Соединённых Штатов. Мы не зависим от Канады», — сказал Трамп.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты намерены заключить соглашение с Канадой, чтобы она присоединилась к проектируемой системе противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». Если это решение будет принято, то «Страна кленового листа» должна оплатить присоединение к системе. Трамп отмечал, что государству это обойдётся 61 миллиардов долларов, но в случае становления ещё одним штатом США — бесплатно.