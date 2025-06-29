Посольство в Египте рекомендовало россиянам учитывать отмены рейсов AlMarsia

Россиян, планирующих поездки за границу, предупредили о возможных перебоях в расписании рейсов египетского перевозчика AlMasria. Об этом заявило посольство РФ в Египте. По информации дипведомства, в последнее время зафиксировано увеличение числа задержек и отмен рейсов авиакомпании AlMasria. Это может повлиять на туристов, следующих транзитом или отдыхающих в Египте.

«По имеющейся информации, в последнее время участились случаи задержки и отмены рейсов египетской авиакомпании AlMasria. В этой связи рекомендуем россиянам учитывать данный фактор при планировании отпусков и зарубежных поездок», — говорится в заявлении.

Диппредставительство советует гражданам учитывать риски при составлении маршрута и при необходимости заранее уточнять актуальное расписание.