Посольство в Египте рекомендовало россиянам учитывать отмены рейсов AlMarsia
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Россиян, планирующих поездки за границу, предупредили о возможных перебоях в расписании рейсов египетского перевозчика AlMasria. Об этом заявило посольство РФ в Египте. По информации дипведомства, в последнее время зафиксировано увеличение числа задержек и отмен рейсов авиакомпании AlMasria. Это может повлиять на туристов, следующих транзитом или отдыхающих в Египте.
«По имеющейся информации, в последнее время участились случаи задержки и отмены рейсов египетской авиакомпании AlMasria. В этой связи рекомендуем россиянам учитывать данный фактор при планировании отпусков и зарубежных поездок», — говорится в заявлении.
Диппредставительство советует гражданам учитывать риски при составлении маршрута и при необходимости заранее уточнять актуальное расписание.
Ранее сообщалось, что рейс из Москвы в Хургаду задержали почти на сутки из-за поломки самолёта. Около 300 туристов застряли в аэропорту Домодедово и долгое время не получали информации о вылете. Причиной стала неисправность Airbus A330, прилетевшего из Шарм-эш-Шейха.