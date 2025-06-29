Франция должна перестать растрачивать свои ресурсы на Украину и отказаться от вовлечённости в сторонние военные авантюры, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом политик заявил журналистам во время манифестации «За мир» в Париже.

«Мы должны бороться против того, чтобы Франция участвовала в чужих войнах. Необходимо, чтобы мы прекратили разорять себя в тот момент, когда нам так нужны деньги — и французы это почувствовали на себе — прекратить отправлять всё новые и новые чеки Украине, что для нас крайне тяжело и проблематично», — признался Филиппо.

Французские власти отвлекают внимание от внутренних проблем, вовлекаясь в зарубежные конфликты, утверждает политик. Он скептически отнёсся к перспективам увеличения оборонных расходов до 5% ВВП, как это было оговорено на саммите НАТО. Филиппо убеждён, что для того, чтобы инвестировать в оборону без ущерба для социальной сферы, включая здравоохранение и образование, Париж должен немедленно прекратить расточительство средств на Незалежную.