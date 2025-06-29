Audi побита, BMW без стёкол: Неадекват расцарапал ключом дорогие иномарки в Петербурге
«Mash на Мойке»: Петербуржец повредил баллонным ключом дорогие автомобили
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoBob
В Санкт-Петербурге молодой вандал устроил погром на парковке, круша автомобили баллонным ключом. Инцидент произошёл у ЖК на Муринской дороге. По словам очевидцев, молодой человек ранее замечался за употреблением запрещённых веществ и уже вызывал беспокойство у соседей, сообщает «Mash на Мойке».
Неадекват расцарапал машины в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / «Mash на Мойке»
В результате действий злоумышленника владельцы разбитых автомобилей сейчас связываются со страховыми компаниями, фиксируя ущерб: разбитые стёкла, вырванные номера и сломанные зеркала. Сумма ущерба, причинённого автомобилю BMW, составила 1,9 миллиона рублей. Один из пострадавших рассказал, что ему удалось дозвониться до участкового, который занимается делом, однако, по его словам, неадеквата отпустили. Жильцы ЖК обеспокоены тем, что он снова на свободе.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Петербурге мужчина получил ножевое ранение в грудь. Очевидцы сообщают, что конфликт разгорелся после фразы «достал нож — режь», произнесённой одним из участников. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, его состояние в настоящее время уточняется.