Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о необходимости прямого диалога Европы с Россией. Он предложил определить лидеров для начала переговоров, чтобы предотвратить энергетический кризис. Пеллегрини подчеркнул, что поддерживает линию премьера страны Роберта Фицо, требующего от Еврокомиссии чётких гарантий энергетической стабильности для Братиславы. По его словам, приближающееся введение новых санкций ЕС против России угрожает интересам Словакии, которая всё ещё зависит от поставок российских энергоресурсов.

«Нам нужно начать переговоры с Российской Федерацией. Давайте найдём двух-трёх лидеров. Например, премьер-министра [Италии] Джорджию Мелони», — заявил Пеллегрини в эфире телеканала TA3. .

Он также напомнил, что с 1 января 2028 года Евросоюз планирует полностью запретить импорт энергоносителей из РФ. В этой связи, по мнению словацкого лидера, европейским странам уже сейчас следует наладить политический контакт с Москвой, чтобы снизить возможные риски и обсудить перспективы сотрудничества.