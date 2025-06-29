Пол Уокер «воскреснет» ради финальной части «Форсажа»
Вин Дизель: В следующем «Форсаже» вернётся Брайан О'Коннер — персонаж Пола Уокера
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Прошло более двух лет с выхода «Форсажа 10», но Universal пока не объявила дату выхода сиквела. Вин Дизель, выступая на Fuel Fest 2025, раскрыл планы на продолжение франшизы. По его словам, фильм выйдет в 2027 году, но только если будут выполнены три условия: возвращение съёмок в Лос-Анджелес, акцент на автокультуре и возвращение персонажа Пола Уокера.
Воссоздание героя Уокера станет возможным благодаря цифровым технологиям CGI — такой метод уже применялся в седьмой части с помощью братьев актёра Кэлаба и Коди Уокера. В грядущем фильме роль Брайана О’Коннера, скорее всего, будет полностью виртуальной.
Ранее сообщалось, что рэпер из Ставропольского края Максим Никитин, известный как VTORNIK, привлёк внимание мировой аудитории своим треком «Money Rain». Песня быстро набрала популярность в TikTok и заинтересовала даже представителей Голливуда. Артисту даже предлагали написать саундтрек к фильму «Форсаж Х». Однако сотрудничество не состоялось — причина в российском гражданстве музыканта.