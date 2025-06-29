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Регион
29 июня, 17:58

Пол Уокер «воскреснет» ради финальной части «Форсажа»

Вин Дизель: В следующем «Форсаже» вернётся Брайан О'Коннер — персонаж Пола Уокера

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miguelca

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miguelca

Прошло более двух лет с выхода «Форсажа 10», но Universal пока не объявила дату выхода сиквела. Вин Дизель, выступая на Fuel Fest 2025, раскрыл планы на продолжение франшизы. По его словам, фильм выйдет в 2027 году, но только если будут выполнены три условия: возвращение съёмок в Лос-Анджелес, акцент на автокультуре и возвращение персонажа Пола Уокера.

Воссоздание героя Уокера станет возможным благодаря цифровым технологиям CGI — такой метод уже применялся в седьмой части с помощью братьев актёра Кэлаба и Коди Уокера. В грядущем фильме роль Брайана О’Коннера, скорее всего, будет полностью виртуальной.

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Ранее сообщалось, что рэпер из Ставропольского края Максим Никитин, известный как VTORNIK, привлёк внимание мировой аудитории своим треком «Money Rain». Песня быстро набрала популярность в TikTok и заинтересовала даже представителей Голливуда. Артисту даже предлагали написать саундтрек к фильму «Форсаж Х». Однако сотрудничество не состоялось — причина в российском гражданстве музыканта.

Милена Скрипальщикова
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