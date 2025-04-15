Вождь, отец, глыба: Психологи рассказали о «магии» лысых мужчин и о женщинах, которые их выбирают

15 апреля отмечается День лысых мужчин. Для многих дам это образцы силы и мужественности, другие же считают, что джентльмены с такой причёской — старые и непривлекательные. Что о харизме «двойников» Вина Дизеля и Дмитрия Нагиева думают сексолог и психолог — читайте на Life.ru.

Клинический психолог Станислав Самбурский, кстати, обладатель такой причёски, констатирует, что лысина нередко становится неотъемлемой частью мужской привлекательности — и делает некоторых мужчин особенно желанными. Однако привлекательность конкретного мужчины редко сводится только к его внешним данным. Даже если у вашей подружки фетиш на лысых, речь чаще всего идёт о проекции — одном из базовых психологических механизмов, объясняет он.

Проекция — это бессознательное приписывание другому человеку тех качеств, которые в нём хотят видеть. То есть женщина может влюбляться не в мужчину с аккуратной причёской, а в тот архетип, который эта внешность запускает в её памяти.

Каким лысого мужчину видят женщины?

Почти всегда у женщин лысый мужчина ассоциируется с безопасностью и опорой — то, что женщина, готовая к отношениям, ищет в мужчине. Зачастую за этим привлекательным своей надёжностью образом стоит её отец, подтянутый военный, которого она видела на параде, преподаватель, старший брат или даже киногерой. Не важно, насколько человек был реален, — важно, насколько он был значим. Соответственно, внимание женщины снова и снова будет цепляться за этот образ. Станислав Самбурский Клинический психолог

На бессознательном уровне лысина часто воспринимается не как «отсутствие волос», а как визуальный маркер зрелости и мужской силы. Архетипический образ «отца» или «вождя» — мужчины, который не боится старения, не стремится понравиться. Он уже сформирован, прекрасен, силён и заботлив. Исследования показывают, что мужчины с бритой головой воспринимаются как более влиятельные, уверенные в себе.

Самбурский также отмечает, что есть прямая связь между уровнем тестостерона и ранним облысением. Мужчины, склонные к андрогенетической алопеции, чаще всего имеют высокий уровень мужских половых гормонов — а значит, обладают большей физической и сексуальной активностью. Это физиология, и для многих женщин бритая голова становится дополнительным, пусть и неосознаваемым, сигналом.

«Их влечение формируется не столько глазами, сколько телом: на уровне запахов, тембра голоса, общей энергетики. Особенно чувствительны и заинтересованы в контакте будут женщины, которые хотят побыть «девочкой», чтобы о ней заботился и оберегал сильный самец», — говорит психолог.

По его словам, несмотря на стереотипы, лысина усиливает привлекательность мужчины — особенно если для него эта лысина — не проблема и он принимает свою внешность.

Каким женщинам нравятся лысые мужчины?

По словам Самбурского, устойчивое влечение к лысым мужчинам — это определённый внутренний запрос. Это женщины, которым нужен устойчивый, надёжный партнёр — «глыба». Нередко — с опытом, зрелостью, авторитетом. Они могут быть уставшими от эмоциональной незрелости, непредсказуемости или слабости предыдущих партнёров. Тогда их влечение к лысому мужчине — это как интуитивный выбор: к тому, кто не распыляется, кто стабилен, кто «выдержит бурю».

«Иногда речь идёт о компенсаторном механизме. Если женщина выросла в нестабильной среде или рядом с непоследовательным отцом, её психика будет искать визуальные маркеры противоположности. И гладкая голова — словно сигнал: «со мной спокойно», — заключил эксперт.

Лысый — это не «красивый мальчик», а мужчина, на которого можно положиться. Его не пугает естественное течение жизни, он не зациклен на молодости и внешности. Он — как скала. И это для некоторых женщин оказывается важнее любых волос, подчёркивает Самбурский.

Причём женщины значительно чаще находят привлекательным полностью лысого мужчину, чем того, кто отчаянно пытается скрыть залысины. В этом проявляется ещё один психологический фактор — отношение к самому себе.

«Человек, который принимает свою внешность и спокойно несёт её в мир, воспринимается как более зрелый, цельный и даже сексуальный. Тот, кто прячется или старается обмануть действительность, — вызывает сомнение и тревогу. Лысина — это маркер уровня психологической устойчивости. Именно она — устойчивая мужская идентичность — и становится главным триггером влечения для тех женщин, которые ищут не просто партнёра, а опору», — заявил Самбурский.

Любовь к лысым мужчинам — это не фетиш, а сигнал, что женщина готова к семейным отношениям, она созрела и подсознательно ищет зрелого, уверенного мужчину. Зачастую это ассоциация с защитником, лидером, мужчиной, на которого можно положиться. И в этом — не фетиш, а психология.

Сексолог — о привлекательности лысых мужчин

Сексолог Александра Миллер считает, что наличие или отсутствие волос — это лишь один из аспектов, определяющих привлекательность партнёра. Лысый мужчина может излучать харизму, мужественность и уверенность в себе, что делает его привлекательным для многих женщин. Эти качества часто ассоциируются с хорошими сексуальными навыками и способностью к активному проявлению нежности. Однако некоторые могут воспринимать лысину как признак старения или потери мужества. Это порождает негативные ассоциации, которые могут отталкивать.

В конечном счёте предпочтения в партнёрах зависят от индивидуальных психологических факторов.