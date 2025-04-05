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5 апреля, 14:22

«Мы живём в матрице»: Раскрыта мистическая особенность лысых мужчин

Экстрасенс Миронова: Лысина указывает на энергетическую связь мужчины с космосом

Брутальный лысый мужчина. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Брутальный лысый мужчина. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Отсутствие волос у мужчины свидетельствует не только о высоком уровне тестостерона и иных гормональных особенностях, уверена экстрасенс Дарья Миронова. По её словам, лысина также указывает на энергетическую связь мужчины с космосом. Однако мистика кроется ещё и в том, что мы можем встретить похожих на себя людей.

«А то, что мы живём в матрице, и, скажем так, все аватары у нас повторяются, мы можем находить сходство. Более того, мы даже можем найти двойников тех людей, которые не связаны друг с другом родственными связями», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».

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Тест: Только Брюс Уиллис сможет отгадать звёзд по лысине на 9/9

Напомним, ранее сексуальность лысых мужчин объяснили поведением приматов. По словам психолога, у агрессивных самцов шимпанзе и горилл на теле встречаются залысины. Кроме того, специалист раскрыла секрет сексуальности лысых мужчин.

Борис Эльфанд
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