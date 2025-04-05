«Мы живём в матрице»: Раскрыта мистическая особенность лысых мужчин

Отсутствие волос у мужчины свидетельствует не только о высоком уровне тестостерона и иных гормональных особенностях, уверена экстрасенс Дарья Миронова. По её словам, лысина также указывает на энергетическую связь мужчины с космосом. Однако мистика кроется ещё и в том, что мы можем встретить похожих на себя людей.

«А то, что мы живём в матрице, и, скажем так, все аватары у нас повторяются, мы можем находить сходство. Более того, мы даже можем найти двойников тех людей, которые не связаны друг с другом родственными связями», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».