Появилось видео удара Су-30 по украинским БЭП в акватории Чёрного моря
Су-30. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind
Российские военные отразили попытку атаки Вооружённых сил Украины в акватории Чёрного моря. По информации Telegram-канала «Изнанки», было ликвидировано три беспилотных безэкипажных катера, направлявшихся в сторону российских объектов.
Кадры уничтожения БЭК. Видео © Telegram / Изнанка
Один из катеров был поражён истребителем Су-30, применившим управляемую ракету Х-31. Ещё по нескольким целям нанесли удары дроны-камикадзе «Ланцет», направленные с побережья.
Подобные катера оснащаются ракетами Р-73, предназначенными для поражения воздушных целей, включая пилотируемую авиацию. Их наличие на морских беспилотниках повышает риск при перехвате таких объектов, особенно в прибрежной зоне.
А ранее стало известно, что британская разведка активно участвует в военных операциях против России в Чёрном море. Спецслужбы не только руководят действиями украинских военных, но и разрабатывают стратегии, направленные на ослабление позиций РФ в регионе.