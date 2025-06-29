Неизвестная группа хотела ударить БПЛА по стратегическим объектам Беларуси

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии предотвратил атаку на ряд стратегически важных объектов на территории страны. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

По информации телеканала, КГБ провёл масштабную спецоперацию под кодовым названием «Гарпун», длившуюся 732 дня. Уточняется, что в результате операции удалось вывезти из-за рубежа организатора группы, готовившей ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для подрыва белорусских стратегических объектов.