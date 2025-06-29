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29 июня, 20:10

Неизвестная группа хотела ударить БПЛА по стратегическим объектам Беларуси

КГБ Белоруссии пресёк диверсию на стратегические объекты страны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии предотвратил атаку на ряд стратегически важных объектов на территории страны. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

По информации телеканала, КГБ провёл масштабную спецоперацию под кодовым названием «Гарпун», длившуюся 732 дня. Уточняется, что в результате операции удалось вывезти из-за рубежа организатора группы, готовившей ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для подрыва белорусских стратегических объектов.

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А в начале июня белорусские пограничники задержали на границе с Литвой гражданина Белоруссии, пытавшегося незаконно пересечь границу. При задержанном был обнаружен беспилотный летательный аппарат. Операция проводилась совместно с сотрудниками ОМОН УВД Гродненского облисполкома. Вблизи места задержания изъят комплект оборудования, включая беспилотник, пульт, батареи, зарядную станцию и GPS-трекер. Ведётся расследование для установления мотивов нарушителя.

Антон Голыбин
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