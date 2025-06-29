Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на высказывание депутата рижской думы Лианы Ланги, которая заявила, что в каждом латвийском доме должно быть оружие. По словам дипломата, писатель Фёдор Достоевский и психоаналитик Зигмунд Фрейд заплакали бы из-за этих слов.

«Мне кажется, это тот самый случай, когда Фрейд и Достоевский обнялись бы, плакали и повторяли, что мир спасёт красота», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

А ранее Захарова высмеяла трансгендеров* на Западе после информации, о том, что в Шотландии люди с несовпадением гендерной идентичности могут потребовать, чтобы их верхнюю и нижнюю части тела обыскивали полицейские разных полов. Дипломат отметила, что россияне в детстве не верили в существование кентавров.