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29 июня, 20:58

Захарова иронично отреагировала на призыв Ланги к вооружению жителей Латвии

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на высказывание депутата рижской думы Лианы Ланги, которая заявила, что в каждом латвийском доме должно быть оружие. По словам дипломата, писатель Фёдор Достоевский и психоаналитик Зигмунд Фрейд заплакали бы из-за этих слов.

«Мне кажется, это тот самый случай, когда Фрейд и Достоевский обнялись бы, плакали и повторяли, что мир спасёт красота», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

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А ранее Захарова высмеяла трансгендеров* на Западе после информации, о том, что в Шотландии люди с несовпадением гендерной идентичности могут потребовать, чтобы их верхнюю и нижнюю части тела обыскивали полицейские разных полов. Дипломат отметила, что россияне в детстве не верили в существование кентавров.

*Признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.

Тимур Хингеев
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