Как не стать жертвой давки: Life.ru узнал лайфхаки для выживания в толпе на летних фестивалях

Лето — время фестивалей, концертов, ярмарок и уличных праздников. Однако атмосфера лёгкости может обмануть: плотное скопление людей нередко становится источником смертельной угрозы. О том, как избежать трагедии в гуще событий, Life.ru рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«К сожалению, даже в мирное время большое скопление людей может обернуться трагедией. Давка, паника, беспорядки — всё это может начаться в считанные секунды. Важно понимать: от такого никто не застрахован. И если вы планируете провести время в окружении множества людей, нужно быть готовым», — уточнила эксперт.

Что делать до того, как попасть в толпу Прежде чем отправиться на массовое мероприятие, стоит принять меры предосторожности. Сообщите близкому человеку, куда направляетесь и когда планируете вернуться. Возьмите с собой удостоверение личности, а также карточку с контактами родных, группой крови и сведениями о медикаментозной непереносимости.

Как пояснила специалист, одежда должна быть удобной и закрытой: застёгнутая куртка, убранные капюшон и шарф, крепко зашнурованные ботинки — всё это помогает избежать травм. Заблаговременно оцените особенности местности: определите аварийные выходы, обратите внимание на узкие участки и стеклянные поверхности. Знание обстановки поможет действовать быстрее в экстренной ситуации.

Внутри толпы: как действовать Ключевое правило в гуще людей — избегать центра. Самая высокая плотность наблюдается в середине скопления, где и происходят несчастные случаи. Лучше держаться ближе к краям и заранее определить возможный путь отхода.

Если толпа начала движение — не сопротивляйтесь. Двигайтесь вместе с потоком, постепенно смещаясь в сторону. Сохраняйте спокойствие — паника может быть заразительной и смертельно опасной, не поддавайтесь ей. При сильной плотности разведите руки в стороны, согнув в локтях, — это создаст воздушную подушку перед грудью.

«Не держите руки в карманах. Так вы не сможете защититься или удержать равновесие», — подчёркивает собеседница Life.ru.

Если вы не один В случае, если вы с ребёнком, он должен находиться на руках. Лучше носить его как «запасной парашют» — лицом к вам, руками за шею, ногами за талию. Со взрослым спутником стоит держаться вместе: один ведёт, второй держится за одежду или ремень. Контакт должен быть плотным, чтобы не потеряться.

«Не кричите. Даже если вы хотите предупредить — делайте это спокойно. Крики типа «Пожар!» или «Бомба!» могут запустить панику. Не участвуйте в агрессивных действиях. Не скандируйте, не вступайте в конфликты. Будьте наблюдателем, не участником. Следите за изменениями настроения толпы. Переход от спокойствия к агрессии может произойти за секунду», — добавила психотерапевт.

Отдельно эксперт остановилась на ситуации, когда человек падает. В таких случаях, по её словам, лучше не пытаться вставать с помощью рук, а встать на колени или носки и быстро подняться вверх. Также подняться можно, ухватившись за устойчивый объект или за чью-то ногу. Если сделать этого не удаётся, нужно свернуться в позу эмбриона, прижав подбородок к груди и закрыв голову руками.