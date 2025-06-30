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29 июня, 21:33

В Нижнем Новгороде автомобиль влетел в остановку, есть погибшие

МВД: В Нижнем Новгороде машина врезалась в остановку, погибли два человека

ДТП. Обложка © Telegram / МЧС Нижегородской области

ДТП. Обложка © Telegram / МЧС Нижегородской области

В Нижнем Новгороде в результате столкновения двух автомобилей погибли два человека. Одна из машин после удара вылетела на остановку общественного транспорта, где находились люди. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. Инцидент произошёл на улице Бекетова в воскресенье около 21.50.

Момент ДТП. Видео © Telegram / Полиция Нижегородской области

«По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей Honda и «ЗАЗ». После столкновения иномарку отбросило в остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди. В результате ДТП два человека погибли, ещё два человека, один из которых несовершеннолетний, получили телесные повреждения и были госпитализированы», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По данным регионального управления МЧС, погибли две женщины, ожидавшие транспорт на остановке. Пострадали трое, включая ребёнка.

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Антон Голыбин
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