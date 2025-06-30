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Регион
29 июня, 21:20

Минобороны РФ: ПВО сбила два украинских дрона над акваторией Азовского моря

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

В период с 23:00 29 июня по 00:00 30 июня по московскому времени расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолётного типа над акваторией Азовского моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«С 23.00 мск 29 июня до 0.00 мск 30 июня дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над акваторией Азовского моря», — уточнили в ведомстве.

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Новости СВО. Освобождена Новоукраинка, Армия России готовит плацдарм в Днепропетровской области, уничтожен американский F-16, 30 июня

Ранее два человека пострадали в российском регионе из-за атак БПЛА. Вражеский дрон атаковал деревню Сухую Рыльского района, был ранен 48-летний мужчина. Ещё один удар Вооружённых сил Украины пришёлся на деревню Кекино Глушковского района, там пострадал 47-летний мужчина.

Алена Пенчугина
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