Минобороны РФ: ПВО сбила два украинских дрона над акваторией Азовского моря

В период с 23:00 29 июня по 00:00 30 июня по московскому времени расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолётного типа над акваторией Азовского моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«С 23.00 мск 29 июня до 0.00 мск 30 июня дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над акваторией Азовского моря», — уточнили в ведомстве.