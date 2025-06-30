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29 июня, 22:10

Российские туристы второй день подряд не могут вылететь в Хургаду

SHOT: Туристы второй день ждут вылет в Хургаду из-за задержки рейса EgyptAir

Российские туристы в Домодедово второй день подряд не могут вылететь в Хургаду из-за задержки рейса египетской авиакомпании EgyptAir. Перенос вылета снова составил сутки, при этом пассажирам не предоставляют гостиницу и не дают чёткой информации о ситуации. Об этом сообщает SHOT.

Туристы. Видео © SHOT

По информации Telegram-канала, задержка связана с ошибкой механика авиакомпании: он заказал для ремонта неподходящее масло, а необходимое прибудет в Москву только следующим рейсом из Каира.

Пассажирам выдали талоны на питание на сумму 700 рублей, но это единственная помощь за время ожидания. Сейчас люди, включая детей, находятся в карантинной зоне аэропорта и вынуждены сидеть на полу. Представитель авиакомпании сообщил, что мест в гостинице нет. Часть пассажиров уже оплатили проживание в отелях самостоятельно, остальные продолжают ждать информации от туроператора и EgyptAir.

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Напомним, ранее рейс из Москвы в Египет был задержан на сутки из-за поломки самолёта, в результате чего в аэропорту застряли 300 пассажиров. Рейс EgyptAir MS-726 с 300 туристами на борту должен был вылететь в 1:15, но был перенесён сначала на 17:00, затем на 20:00.

Обложка © SHOT

Тимур Хингеев
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