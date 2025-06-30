На Крымском мосту приостанавливали автодвижение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли на час. Об этом сообщили в оперативном Telegram-канале информационного центра, следящего за ситуацией на дорогах к мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Перекрытие движения произошло в 23:48 мск, возобновлено оно было в 00:55 по московскому времени. Причины ограничений не раскрываются.