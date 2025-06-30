На Крымском мосту приостанавливали автодвижение
Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / eleonimages
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли на час. Об этом сообщили в оперативном Telegram-канале информационного центра, следящего за ситуацией на дорогах к мосту.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.
Перекрытие движения произошло в 23:48 мск, возобновлено оно было в 00:55 по московскому времени. Причины ограничений не раскрываются.
А ранее на подъездах к Крымскому мосту образовалась масштабная пробка. Наиболее напряжённая ситуация наблюдалась со стороны Краснодарского края: на Тамани в очереди скопилось около 750 машин. Со стороны Крыма обстановка была спокойнее, там ждали своей очереди примерно 200 автомобилей.