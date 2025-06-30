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Регион
29 июня, 22:42

Группа несовершеннолетних обстреляла автобус в Нижнем Новгороде

Ni Mash: В Нижнем Новгороде подростки обстреляли пассажирский автобус

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Reed Means

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Reed Means

В Советском районе Нижнего Новгорода группа несовершеннолетних обстреляла автобус маршрута А-47. Инцидент произошёл на одной из остановок. По предварительной информации, в результате нападения пострадал один человек. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Согласно сообщениям очевидцев, один из участников группы в чёрной одежде просунул руку с травматическим пистолетом в открытое окно автобуса и несколько раз выстрелил внутрь. Свидетели утверждают, что всего было произведено не менее семи выстрелов. В салоне оказались повреждены стёкла, пассажиры попытались укрыться, упав на пол.

По данным регионального управления МВД, нападавшие использовали травматическое оружие. После атаки они быстро покинули место происшествия. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

В Нижнем Новгороде автомобиль влетел в остановку, есть погибшие
В Нижнем Новгороде автомобиль влетел в остановку, есть погибшие

А ранее в Красноярске неизвестный открыл огонь по пассажирскому автобусу. Пассажиры автобуса сообщили о двух громких хлопках, напоминающих выстрелы. В автобус стреляли, предположительно, из травматического оружия.

Тимур Хингеев
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