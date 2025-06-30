Торгуйся как профи: Эксперт рассекретил правила выгодных покупок на фуд-рынках

Фуд-рынки, как портал в прошлое, воскрешают атмосферу колхозных базаров с их живой торговлей и особым духом выбора. В отличие от супермаркетов с фиксированными ценами здесь можно «урвать» выгодное предложение, зная несколько простых правил. Управляющий партнёр Agro and Food Communications Александр Панченко в беседе с Life.ru объяснил, как правильно вести себя, чтобы выжать максимум выгоды из похода за свежими овощами и фруктами.

«Фуд-рынки — это те же самые рынки, которые были когда-то в советское время. На этих рынках есть возможность торговаться и выбирать, в отличие от сетей, где товар поставляется централизованно и цена устанавливается также централизованно. Есть возможность найти более привлекательную цену, разговорившись с продавцом», — объясняет эксперт.

Первое, что нужно сделать — обойти весь рынок и изучить ассортимент. Сравните цены и качество у разных продавцов. Разница в цене может достигать 10%, так что не торопитесь с покупкой. Важно оценить все предложения. Присмотритесь к тем, кто вызывает у вас симпатию.

Затем, когда найдёте «своего» продавца, вежливо предложите свою цену. Не стоит наглеть и просить скидку в разы ниже запрашиваемой цены, но немного поторговаться — вполне нормально. Если продавец к вам расположен, он может даже продать товар с горкой (при покупке килограмма вам могут подарить 50-100 г). В сетевых магазинах такое невозможно.

«Не покупайте у первого попавшегося продавца. Обойдите, посмотрите всю категорию товаров, которую вы ищете, все представленные варианты. Решите для себя, что вам более интересно. Может быть, чуть похуже качество, но дешевле цена, либо что-то отборное», — советует специалист.

Важно помнить о внешнем виде. Не стоит одеваться слишком броско, чтобы не отпугнуть продавцов. Также не стоит хамить и давить на продавца. Наоборот, наладьте личный контакт, и вам откроются все секреты выгодных покупок. Главное — помните о доброжелательности и позитивном настрое.