В Краснодарском крае отменён режим опасности атаки беспилотников

В Краснодарском крае отменили режим опасности атаки беспилотников. Об этом сообщили в приложении МЧС России.

Режим был введён в Краснодаре в 23:44 по московскому времени в воскресенье, после чего сигнал тревоги распространили на всю территорию Кубани.