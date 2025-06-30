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29 июня, 23:37

В Краснодарском крае отменён режим опасности атаки беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В Краснодарском крае отменили режим опасности атаки беспилотников. Об этом сообщили в приложении МЧС России.

Режим был введён в Краснодаре в 23:44 по московскому времени в воскресенье, после чего сигнал тревоги распространили на всю территорию Кубани.

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А ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли на час. Перекрытие движения произошло в 23:48 мск, возобновлено оно было в 00:55 по московскому времени. Причины ограничений не раскрываются.

Тимур Хингеев
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