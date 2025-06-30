Шопинг без списка: Выяснилось, на что россияне спонтанно тратят деньги в гипермаркетах

Гипермаркеты остаются важной точкой для плановых закупок. При этом четверть россиян совершает незапланированные покупки в супермаркетах, даже несмотря на наличие заранее составленного списка. Это следует из исследования сети гипермаркетов «О’Кей», которое оказалось в распоряжении Life.ru.

В топ товаров, на которые россияне спонтанно тратят деньги, входят сладости (шоколадные батончики, леденцы, печенье), снеки (чипсы, сухарики, крекеры), а также товары для детей, косметика и бытовые мелочи. Причём 12% опрошенных признались, что ходят за покупками по принципу «что вижу — то и беру», а 20% формируют корзину уже в магазине после изучения акционных предложений. Со списком закупаются только 16% участников опроса, ещё 26% ориентируются по памяти, примерно понимая, запасы каких товаров подходят к концу.

Для части россиян визит в гипермаркет — это не столько необходимость, сколько способ отвлечься. 15% опрошенных отмечают, что ходят за покупками, чтобы «перезагрузиться», ещё 7% получают удовольствие от неспешной прогулки по огромному магазину и разглядывания витрин. Это превращает шопинг в своеобразную форму досуга, особенно в пятницу и субботу.

По данным опроса, 35% респондентов приезжают в супермаркеты для того, чтобы запастись продуктами на одну-две недели, 32% охотятся за скидками, а 6% посещают гипермаркеты перед праздниками и застольями. Эксперты «О’Кей» отмечают, что в топ-5 товаров для закупки «впрок» входят крупы, туалетная бумага, чай и кофе, бытовая химия и мясная продукция — её обычно замораживают и хранят про запас.

Посещать гипермаркеты россияне предпочитают в одиночку или с кем-то из членов семьи. Так, 45% респондентов отметили, что любят ездить за продуктами без сопровождения — так быстрее и удобнее, 40% берут в помощь вторую половинку, а 5% — отправляются за покупками с детьми. Есть и те, кто вовсе не ходит в магазины: 10% опрошенных признались, что полностью перешли на доставку.