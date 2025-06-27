«Будем бороться»: В Госдуме объявили войну алкомаркетам
Депутат Свинцов назвал настоящими преступниками владельцев алкомаркетов
Алкомаркет. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Сразу пять фракций Госдумы внесли предложение о запрете алкомаркетов в жилых домах. Таковыми будут считаться торговые точки, у которых более половины выручки за квартал приходится на продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции. Если законопроект примут, то подобные магазины нельзя будет размещать ближе 100 метров к жилым домам, детским садам, школам, вузам, больницам и спортивным объектам.
По мнению зампреда комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова, владельцы алкомаркетов и вовсе являются настоящими преступниками. Парламентарий подчеркнул, что они умышленно создают условия для привлечения детей и подростков.
«Они привлекают туда маленьких детей, продавая там какие-то маленькие игрушки, шоколадки дешевле себестоимости для того, чтобы с самого раннего возраста, с пяти-шести лет, приучать детей, потом молодежь, подростков, ходить в алкомаркеты. Эти люди, которые создают алкомаркеты, которые создают такую пропаганду, такой маркетинг, — это самые настоящие преступники, и мы с ними будем бороться», — заявил собеседник 360.ru.
Напомним, ранее в Челябинской области одобрили запрет на продажу алкоголя в «наливайках». Кроме того, в Подмосковье одобрили законопроект об ограничении продажи спиртных напитков.