«Будем бороться»: В Госдуме объявили войну алкомаркетам

Сразу пять фракций Госдумы внесли предложение о запрете алкомаркетов в жилых домах. Таковыми будут считаться торговые точки, у которых более половины выручки за квартал приходится на продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции. Если законопроект примут, то подобные магазины нельзя будет размещать ближе 100 метров к жилым домам, детским садам, школам, вузам, больницам и спортивным объектам.

По мнению зампреда комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова, владельцы алкомаркетов и вовсе являются настоящими преступниками. Парламентарий подчеркнул, что они умышленно создают условия для привлечения детей и подростков.