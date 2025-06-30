В Сенате США начались дебаты по законопроекту Трампа о налогах и расходах

Сенат США приступил к дебатам по масштабному законопроекту американского лидера Дональда Трампа о бюджетной и налоговой политике, получившего название The Big Beautiful Bill. Обсуждение стало возможным после предварительного голосования с минимальным перевесом. Трансляция ведётся на сайте Конгресса.

Перед началом дебатов, по требованию демократов, был вслух зачитан весь текст объёмом 940 страниц — процедура заняла почти 16 часов. Обсуждение продлится 20 часов с равным временем для каждой партии. После него сенаторы смогут вносить поправки, по которым предстоят отдельные голосования.

Противники законопроекта указывают на увеличение потолка госдолга на $5 трлн и прогнозируемый рост общей задолженности на $3,3 трлн за десятилетие. Также документ предполагает сокращение социальных расходов, включая медицинские программы, что, по оценке бюджетного управления, может оставить без страхования около 12 млн человек.

Лидер демократов Чак Шумер обвинил республиканцев в попытке скрыть реальные издержки законопроекта за счёт «бухгалтерских трюков». Несмотря на поддержку большинства в Республиканской партии, внутри неё сохраняются разногласия: сенатор Том Тиллис проголосовал против и объявил о намерении покинуть Сенат. Трамп назвал это «отличной новостью».

Палата представителей утвердила документ в мае, но его окончательная судьба в Сенате пока не определена.