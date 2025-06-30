Эксперт рассказала о налоговых и транспортных льготах для пенсионеров в России

Российским пенсионерам доступны несколько видов социальных льгот. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Она уточнила, что пожилые граждане освобождаются от части налоговых обязательств на недвижимость, а также имеют право на земельный вычет в пределах шести соток. Кроме того, региональные власти могут устанавливать скидки на проезд в общественном транспорте — от 20% до полной оплаты бесплатно.

Особое внимание уделяется пенсионерам, проживающим в зонах Крайнего Севера и аналогичных территориях. Им возмещают расходы на билет к месту отдыха и обратно на территории страны один раз в два года.

Также предусмотрена компенсация за капитальный ремонт жилья для тех, кто живёт в одиночестве или совместно с неработающими родственниками пожилого возраста либо инвалидами первой и второй групп. Размер выплаты достигает 50% для граждан старше 70 лет и 100% для тех, кто преодолел рубеж в 80 лет.